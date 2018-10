Un concert de charité pour Mac Miller !

La crème du rap réunie pour l’occasion…

Le 7 septembre dernier, le talentueux Mac Miller nous quittait tragiquement…Laissant derrière lui de nombreux fans et surtout une famille, l’interprète de "Donald Trump" venait également de sortir un album, un mois avant son décès. Intitulé "Swimming", les fans n’auront jamais la chance de le voir interpréter les titres en live. Cependant, ils pourront lui rendre un dernier hommage !

En effet, ce 31 octobre, la famille du rappeur a annoncé un concert de charité dont les bénéfices seront reversés au Mac Miller Circles Fund. Intitulé "A Célébration Of Life", ce concert aura lieu au Greek Los Angeles et accueillera de nombreux artistes pour l’occasion. De Travis Scott à John Mayer en passant par SZA, Action Bronson, Chance the Rapper, Schoolboy Q, ou encore Ty Dolla $ign, diverses prestations auront lieu pour cet évènement.

La mère de ce dernier, Karen Meyers, a dévoilé un incroyable message pour l’occasion, repris dans un communiqué de presse : "Le support dont nous avons profité est évident à voir le line-up, et un testament à l’incroyable vie de Malcom. Son père, son frère et moi-même son plus que reconnaissants envers quiconque a travaillé à faire de ce concert une réalité, avec tous les fans et tous les amis qui viendront supporter Malcom et sa vision. Il était une personne aimante, avec un sourire qui pouvait illuminer le ciel, et une âme qui était vouée à faire du monde un endroit meilleur. Le MMCF continue sur cette lancée."

Rendez-vous ce 31 octobre pour suivre ce concert familial et rendre un dernier hommage à cet artiste !