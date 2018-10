Quavo dévoile les featurings de son prochain album solo ''Quavo Huncho'' !

La liste est longue...

Au début du mois, Quavo annonçait sur son Instagram que son projet solo "Quavo Huncho" sortirait au mois de septembre, cependant nous sommes au mois d’octobre et toujours aucun projet en vue. Mais bonne nouvelle pour les fans, Quavo vient de poster une photo sur ses réseaux, qui semblerait indiquer les différents feat présent sur son album. Selon ce cliché, on pourrait ainsi retrouver ses camarades des Migos, Takeoff et Offset ; Drake, Cardi B, 21 Savage, Kid Cudi, Davido ainsi que Travis Scott sur le projet de Quavo.

Quavo est le premier des trois Migos à sortir un projet solo, mais il à également annoncé aux fans que Takeoff et Offset ont aussi chacun un projet solo en préparation… à suivre …