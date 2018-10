De nouveaux inédits de Tupac ?

Deux à trois nouveaux albums seraient même prévus…

Le retour de Tupac ! Malgré son décès, il y a vingt-deux ans maintenant, de nouveaux albums devraient voir le jour aussi étonnant que cela puisse paraître.

Alors que Entertainment One, la société en charge des droits des morceaux de Pac, a trouvé un arrangement avec le patrimoine de ce dernier et que le différend entre Death Row Records et la famille Shakur est officiellement réglé, les héritiers détiennent désormais les droits de l’interprète d’ "All Eyez On Me" ainsi que les nombreux inédits jamais dévoilés à ce jour.

L’occasion pour la famille de l’incontournable rappeur de dévoiler de nouveaux projets. Les bénéfices engrangés devraient servir à de nombreuses œuvres de charité auxquelles Tupac et sa mère étaient impliqués de leur vivant, ainsi qu’à la sœur de l’artiste bien évidemment.

Alors que Suge Knight a récemment été condamné à 28 ans de prison, son ancienne poule aux œufs d’or semble repartie de plus belle, pour un nouvelle gloire cette fois-ci posthume ! En attendant de nouvelles exclusivités, on se rejoue "California Love" pour le plaisir :