SCH révèle la tracklist de son album ''JVLIVS'' !

Dix-sept titres, trois featurings…

Depuis "Deo Favente", dévoilé en mai 2017, SCH plutôt s’est fait discret. Après trois projets certifiés, le S revient dans la course avant un nouvel album plus qu’attendu par sa fan base.

Intitulé "JVLIUS", le rappeur marseillais a dévoilé les deux premiers extraits intitulés "Mort de rire" et "Otto". Désormais à plus de six millions de vues pour le premier et douze millions de vues sur YouTube pour le second, ce n'est que le début de l'aventure pour le Götze.

Alors qu’il se produira à L’Olympia le 31 janvier ainsi qu’au Dôme de Marseille le 2 mars 2019, Sch n’a pas lésiné sur la tacklist qu’il jouera en live par la suite.

Avec pas moins de dix-sept titres, "JVLIVS" inondera les plateformes de streaming, notamment avec la neuvième piste. Intitulée "Prêt à partir", ce morceau est en collaboration avec l’une des têtes d’affiche du rap français, à savoir Ninho. Beretta 92FS et 420 Mètres seront présents, quant-à-eux, sur les deux interludes, laissant la place au principal concerné qui ne revient pas pour rien !

SCH sera donc de retour ce 19 octobre pour faire du sale avec la sortie de son quatrième opus !