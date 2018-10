Cardi B se rend à la police après une bagarre dans un club de strip-tease !

Cardi B s'est rendue dans un commissariat du Queens lundi matin, après que la police eut indiqué vouloir l'interpeller !

Le 29 août dernier, Cardi B a été accusé d’avoir organisé une attaque sur deux jeunes barmen au Angels Strip Club, un club de striptease de New York ; et un peu plus d’un mois après cette altercation, Cardi B s’est rendue ce matin à la police du Queens.

Comme indiqué précédemment, Cardi B a été accusé d’avoir commandité une attaque sur deux sœurs, Jade et Baddie Gi qui travaillaient en tant que barman au Angels Strip Club ; la rappeuse de "I Like It" pensait que l’une des barmans avait couché avec son mari Offset. Présente dans le club afin d’assister au show des Migos, Cardi B aurait ordonné à son entourage d’attaquer les deux femmes avec des bouteilles, des chaises ainsi que des chichas.

Selon TMZ, Cardi B nie complétement ces accusations et affirme que l’attaque était spontanée et non pas préméditée.

Cardi B devrait comparaitre devant le juge le 29 octobre prochain ; en attendant de nouvelles informations, on vous laisse découvrir son dernier clip "Ring"!