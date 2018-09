Kanye West change de blaze !

Mais pas de convictions...

Cela ne nous étonne que peu. Roi de la provocation et de l'inattendu, celui qui devait dévoiler son nouvel album, ce samedi 29 octobre, ne souhaite plus qu’on l'appelle Kanye West.



Annonce sur son compte Twitter, Yeezus veut désormais être appelé Ye. C'est officiel, le mari de Kim Kardashian fait une croix sur son ancien nom ancré depuis de nombreuses années dans l'histoire du rap. et pour encore bien longtemps Cependant, nous ne sommes pas à l'abri de le voir revenir sur sa décision.

Producteur de génie et polémiste assumé, Ye a de nouveau fait des siennes. De passage sur le plateau du Saturday Night Live, samedi soir, le rappeur a confirmé son soutien à Donald Trump, des mots qui résonnent et résonneront à coup sûr encore quelques temps, l’album ne devrait d’ailleurs plus tarder connaissant le personnage désormais nommé Ye.