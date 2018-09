Dadju révèle la tracklist de la réédition de ''Gentleman 2.0'' !

Dix titres, cinq invités...

Des centaines de millions de vues sur YouTube, des singles d’or, de platine et de diamant, mais surtout un album écoulé à plus de trois cent mille exemplaires, en peu de temps, Dadju s’est placé parmi les poids lourds du rap français.

Porté par les singles "Reine" et "Bob Marley", Gentleman 2.0 ne cesse de resonner sur les ondes et pour cause, le frère de Maître Gims connait les recettes du succès ! Des titres aussi rythmés que sentimentaux, une fan base principalement composée de femmes et une voix désormais reconnaissable entre mille, Dadju est une artiste qui vise juste à chaque titre.

Le 5 octobre prochain, le rappeur/chanteur de Bobigny dévoilera la réédition de son album. Après "Django" en collaboration avec Franglish ainsi que "Lionne", l’ancien membre de The Shin Sekaï a révélé la tracklist tant attendue. Au travers d’une énigme annoncée sur son compte Instagram, les featurings ont pu être découvert le 14 septembre dernier. Pour ceux qui ne l’ont pas résolu, Dadju vient de la révéler sur son réseau social préféré.

Cette réédition comportera bel et bien dix titres. Concernant les featurings, on retrouvera Kalash sur la sixième piste du projet intitulée "Mon cœur à ta taille". Pour MHD, Alonzo, Naza et Vegedream, ils seront tous réunis sur le morceau "Sans thème remix", cela annonce un joyeux bordel.

Rendez-vous le 5 octobre pour choper cette réédition. En attendant, découvrez le live de "Jaloux", également extrait du projet à venir.