Le tournage de How High 2 a commencé !

Un nouveau volet dans Method Man et Redman..

On vous en parle depuis de nombreux mois, "How High 2" est officiellement en cours de tournage ! Cependant, les fans du premier volet en compagnie des deux lascars, Silas et Jamal, interprétés par Method Man et Redman, risquent d’être assez déçus…

Effectivement, les deux membres du Wu-Tang Clan ne seront pas à la tête de cette suite attendue depuis dix-sept ans, malgré les espoirs. A la surprise générale, Lil Yachty se chargera du rôle principal. Annoncé sur son compte Twitter, le tournage vient tout juste de commencer à Atlanta.

Dans "How High 2", produit par Kevin lee et Pierre Thomas, également patrons du label Quality Control, écurie de Lil Yachty, le scénario sera bien différent du premier épisode sorti en 2001.

L’artiste originaire d’Atlanta incarnera un certain Roger, businessman et frère cadet de l’un des protagonistes du premier volume. Le space cake devrait être l’objet de ce nouveau film. Roger, aka Lil Yachty, devra trouver le financement nécessaire pour lancer son système de livraison de gâteaux magiques.

Pas de sorti prévue au cinéma, mais le film sera joué en avant-première sur MTV en 2019. Le directeur général et vice-président exécutif d’Universal 1440 Entertainment s’est exprimé au sujet d’How High 2 : "Nous sommes ravis de travailler avec l’équipe talentueuse de MTV pour donner un nouveau souffle à la franchise How High. Ce récite d’aujourd’hui amènera les nouveaux venus dans le monde de How High tout en offrant les mêmes gags inestimables que les fans de l’original attendent."

Une suite surprenante face à l’absence de nos deux mcs cependant, Lil yachty pourrait en surprendre plus d’un !