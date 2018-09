Ninho et L’Algérino en concert pour nos détenus !

À l’occasion des tournées Hip Hop Convict…

L’association toulonnaise Fu-Jo fait jumper les prisons de France depuis dix ans maintenant. Après avoir célébré cet anniversaire en compagnie de Nekfeu, Georgio, Dinos ou encore Cut Killer à la Salle Pleyel, c’est au tour de Ninho et L’Algérino d’être incarcérés le temps de leurs concerts.

Du côté de NI, le jeune rappeur multi platinium s’est occupé de libérer l’esprit des prisonniers de Nice et Grasse le 20 et 21 septembre derniers le temps de ses deux shows.

Ses plus grands hits ont été joués pour le plus grand plaisir des détenus, ravis de l’évènement organisé dans le cadre des tournées Hip Hop Convict conçues par Mouloud Mansour, ancien détenu et désormais ambassadeur du hip-hop carcéral. L’Algérino, quant-à-lui, a délivré un concert à la prison de Toulon. Le faiseur de tubes a offert son soutien lors de ce premier concert devant pas moins de 150 détenus.

Cette initiative vielle de dix ans n’a pas fini de resonner aux travers des différentes prisons de France. Mouloud Mansouri continue ur sa lancée en octobre avec les participations de Niska ou encore des humoristes Bun Hay Mean et David Declos. Bravo !