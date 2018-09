La mystérieuse maladie de Drake !

Les symptômes ont causé l’annulation de deux concerts…

En tournée avec les Migos depuis le 12 août dernier, Drake commence à fatiguer. Alors que de nombreuses dates s’enchainent à une vitesse folle, le corps de Drizzy a récemment dit stop.

C’est à Miami que la mystérieuse maladie a violemment frappé le champagne papi. Les fortes fièvres, les sueurs froides et les tremblements ont mis le rappeur canadien sur la touche provoquant l’annulation des deux concerts prévus vendredi et samedi derniers. Selon l’interprète de "In My Feeling", il n’a jamais connu de maladie aussi virulente que celle la dans toute sa vie !

Après la visite de nombreux médecins et infirmiers ainsi que la prise de médicaments par intraveineuse, Drizzy aurait, depuis, récupéré et serait prêt à repartir sur scène. Et en effet, Drake était présent hier soir sur la scène du Smoothie King Center à la Nouvelle-Orléans afin d’assurer la tournée Aubrey & The Three Migos.