Cardi B décroche un nouveau record !

Nicki Minaj officiellement détrônée...

En seulement deux ans, l’ancienne stripteaseuse s’est imposée dans le game comme personne, du moins, peu ont réalisé cet exploit . Depuis "Foreva", la nouvelle reine du rap signe tube sur tube comme le puissant "Bodak Yellow" ayant atteint le sommet du Billboard Hot 100 et comptabilisant plus de 650 millions de vues à ce jour.

Plus récemment, c’est le tube de l’été "I Like It" en collaboration avec Bad Bunny et J Balvin qui s’est envolé à la première place de ce classement de renom, c’est donc le second morceau de Cardi en tête des charts.

Aujourd’hui, la rappeuse du Bronx entre dans l’histoire. C’est aux côtés de Maroon 5 que l’ennemi de Nicki place un troisième titre sur la plus haute marche du podium. "Girls Like You" propulse l’artiste dans une toute autre sphère puisqu’elle devient la première rappeuse à placer trois morceaux à la première place du Billboard Hot 100, du jamais vu !

Evidemment, la principale intéressée à partager cette nouvelle sur son compte Instagram, au plus grand plaisir de Nicki Minaj, désormais sur la touche !