Damso super chaud pour son projet QALF !

“Marquer l’histoire et passer à autre chose”

Le cinquième projet du rappeur, “QALF,” est très attendu, surtout après le succès de ses deux derniers projets “Ipséité” et “Lithopédion”, tous deux certifiés disques de diamant !

Dans une vidéo en story Instagram, Damso avait déclaré “j’crois qu’on va faire QALF hein… Comme ça, ça fera plus de diamants !”, en découvrant son disque de Diamant pour "Ipséité", attisant la curiosité et l’impatience de ses fans !



Pour affirmer la venue du projet “QALF”, le rappeur belge a posté une photo de lui, souriant et serein sur sa page Instagram, avec la légende “Quand on me parle de Qalf”...de quoi nous rendre encore plus impatients !





Sans s’en tenir à son succès fulgurant, Damso garde les pieds sur terre, en s’engageant dans une cause humanitaire, plus précisément au au Congo, son pays natal, où il souhaite construire un orphelinat. Un appel à “idées et connaissances sur le terrain” avait été lancé sur ses réseaux.

Généreux, Damso l’est, et il sait nous le montrer aussi dans sa dernière story Instagram, dans laquelle il propose de l’aide au Youtuber et rappeur Mister V aka @yvick en demandant à ses followers s’ils avaient des beatmakers à lui proposer pour le deuxième projet de celui qui semble être son nouveau petit protégé !

Projet teasé depuis longtemps par le Bruxellois, on l’attend dans les bacs avec fougue, "prêt à marquer l'histoire" !