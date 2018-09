Tout le gratin people réuni au concert de Jay Z et Beyoncé à Los Angeles !

Le couple le plus incontournable du monde…

Des dizaines d’années de carrière, des centaines de millions d’albums vendus à travers le monde, des stades complets, une fortune estimée à plus d’un milliard de dollars, Jay Z et Beyoncé forment certainement le couple le plus puissant de l’industrie musicale.

Le 6 juin dernier, le couple attaquait sa nouvelle tournée "On The Run" sur le continent européen dont trois dates uniques en France. Quarante-deux concerts plus tard, Jay Z et Beyoncé se sont produits à Los Angeles pour deux concerts évènement au Rose Bowl. Alors que la première date devait être inoubliable, le lendemain s’est avéré encore plus monumental.

En effet, tout le gratin people s’est rendu sur les lieux pour supporter ce couple en live. De Oprah Winfrey au clan Kardashian en passant par Travis Scott, Ashton Kutcher, Mila Kunis et on en passe, la puissance du couple Jay Z / Beyoncé a fait bouger pas moins de soixante mille personnes !

Plus que quatre concerts avant d’achever ce "On The Run Tour 2" désormais dans la légende !