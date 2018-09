Fetty Wap aurait-il signé chez Tr3yway Entertainment ?

Il semblerait qu’il ait rejoint 6ix9ine…

Propulsé au rang de star internationale avec "Trap Queen" dévoilé en 2015 et comptabilisant plus de six cent millions de vues à ce jour, Fetty Wap a su garder sa place dans le game et n’a pas l’intention de la laisser. Aux côtés de 300 Entertainement, Fetty a collaboré avec de nombreuses têtes du rap us tels que Lil Dicky, Monty, Dj Khaled, Kid Ink ou plus récemment 6ix9ine.

Après des années de bons et loyaux services au sien de son label, il semblerait que le rappeur du New Jersey souhaite rejoindre une nouvelle écurie et pas n’importe laquelle. Avec 6ix9ine à ses côtés, Tr3yway Entertainement est l’un des labels du moment. Projeté dans les airs par sa star d’origine mexicaine et originaire de Brooklyn, le label est sur le coup pour s’enrichir davantage.

En effet, Fetty a été repéré dimanche soir avec Shotti et des membres de Tr3yway Entertainement. L’équipe aurait annoncé que la sensation du New Jersey était en train de signer sur leur label. Le représentant de Los Angeles, du nom de Alshawn Martin, a par la suite confirmé la nouvelle sur Instagram : "Bienvenue à mon frère @Fettywap 1738 dans la famille #Tr3yway."

Cependant, ni Fetty, ni même le label n’a confirmé cette rumeur qui prend une certainement ampleur, mais tout porte à croire qu’il sera bel et bien la nouvelle plume du label…Affaire à suivre !