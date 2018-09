6ix9ine annonce des feats avec SCH et Lacrim !

Après Rick Ross, Snoop Dogg et French Montana, le rappeur de New-York en feat avec Lacrim et SCH !

Après avoir tapé la 1ère place du classement latino avec "BEBE" en feat avec Anuel AA, 6ix9ine s’attaque maintenant au classement français. En effet, après avoir annoncé récemment sur ses réseaux sociaux des feats avec French Montana, Rick Ross et Snoop Dogg, on vient tout juste d’apprendre sur le Instagram de Lacrim, qu’il était en compagnie du rappeur du 94 en studio.

Cette nouvelle vient accompagner un autre son qui s’annonce tout aussi lourd : SCH x 6ix9ine.

Avec la sortie prochaine de son album prévu très prochainement, SCH commence à annoncer les feat du projet sur ses réseaux. Il y a trois semaines, on le retrouvait en compagnie de Farid Bang et Capo, deux rappeurs allemands et cette après-midi, on découvre qu’il sera bien accompagné de Farid Bang et Capo, sur un son avec … 6ix9ine.

Intitulé "International Gangstas", ce banger sortira donc vendredi à 23h59 selon la description du rappeur de Marseille, et d’après l’emoji qu’il à poster à côté de son message (une caméra), on devrait s’attendre à un clip. Réponse vendredi …