MHD annonce qu'il met fin à sa carrière sur Snapchat !

La puissance arrête ...

De livreur de pizza à double disque de platine avec son album ‘’MHD’’, le petit prince de l’afro trap vient d’annoncer sur son Snapchat qu’il souhaitait arrêter sa carrière après la sortie de son prochain album ‘’19’’. Après avoir fait danser le monde entier avec ses freestyles ‘’Afro Trap’’, mis le feu aux USA et nous avoir proposé une belle performance aux victoires de la musique en 2017 ; le rappeur du XIXè arrondissement de Paris ne semble avoir "Plus envie de rien, plus envie de musique". Ce sont les mots qu’il à posté sur son Snapchat hier, un peu moins d’une semaine avant la sortie de son deuxième album studio …

Ces paroles ont très vite été relayé par ses fans sur les réseaux sociaux accompagnées de nombreux message de compassion et de reconnaissance envers l’artiste.

On a pas pour autant finis d’entendre parler de MHD, puisqu’avec son album ‘’19’’ qui sortira le 19 septembre et son concert à l’Accord Hotel Arena de Paris le 29 mars 2019 ; l’artiste nous réserve encore pas mal de surprise…