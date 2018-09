''KILLSHOT'' : la réponse de Eminem à Machine Gun Kelly ! [Traduction]

"2 semaines et 3 interviews plus tard..."

Alors qu'il vient tout juste de surprendre la planète avec son dixième album studio, "Kamikaze", Eminem vient de ressortir une nouvelle "diss-track" pour répondre à MGK. A la sortie de "Kamikaze", on a pu découvrir le morceau "Not Alike", dans lequel Marshall Matters attaquait violement le rappeur de Cleveland.

Afin de répondre à ce clash, Machine Gun Kelly nous a ensuite proposé "Rap Devil", une référence à "Rap God", dans lequel il invite Slim Shaddy à prendre sa retraite en le clashant très violement : "Fuck Rap God, I’m the Rap Devil" ; "Already fucked one rapper’s girl this week ; Don’t make me call Kim" / "J’ai déjà fait l’amour à la meuf d’un rappeur cette semaine (en référence à l’ex petite ami de G-Eazy, Halsey) , ne me fais pas appeler Kim (Ex-femme de Eminem)". Et s'il avait d'abord choisi d'ignorer cette diss-track, l'interprète de "Not Affraid" a fini par avouer dans une interview accordée au journaliste Sway Calloway :

“I gotta answer this motherfucker” / “je dois répondre à ce fils de p*te”.

Une semaine et demi après la sortie de "Rap Devil", Eminem nous lâche enfin "KILLSHOT", sa réponse ! Très déterminé à sortir MGK du rap game, Eminem nous propose un morceau très violent avec une cover plus qu’explicite. Sur une prod de IllaDaProducer, le rap God commence le morceau sur un "Shut the fuck up" qui annonce très bien la suite du morceau…

Eminem fume littéralement Kelly pendant quatre minutes où il répond point par point aux différentes attaques qu’il a reçu dans "Rap Devil", comme par exemple :

"Wait… You just dissed me? I’m perplexed. Insult me on a line compliment on the next” / “Attend… Tu m’as clasher? Je suis perplexe. Tu m’insulte sur une ligne et tu me compliment sur la suivante." ». En référence à la punchline de MGK dans "Rap Devil" : "Yeah I’ll acknowledge you’re the GOAT" / "Ouai, j’avoue que tu es le meilleur de tous les temps".

Machine Gun Kelly a très vite réagis à ce track sur Twitter en vannant Eminem sur le temps qu'il a mit pour donner sa réponse...

En attendant peut-être une nouvelle réponse de MGK, on vous laisse découvrir "KILLSHOT" avec la traduction !

You sound like a bitch, bitch

Tu t’exprimes comme une sal*pe, sal*pe

Shut the fuck up

Ferme ta p*tain de gueule

When your fans become your haters

Quand tes fans deviennent tes haters

You done?

T'as finis?

Fuck, your beard's weird

Putain, ta barbe est bizarre

Alright

Bien

You yellin' at the mic, you weird beard

Tu cries au micro, ta barbe est bizarre

I'm doin' this once

Je ferai ça qu'une fois

Your beard's weird, why you yellin' at the mic?

Ta barbe est bizarre, pourquoi tu cries au micro?

Rihanna just hit me on the text

Rihanna vient de me m'envoyer un message

Last night I left hickeys on her neck

La nuit dernière, j'ai laissé des suçons dans son cou

Wait, you just dissed me? I’m perplexed

Attends, tu viens de me clasher, je suis perplexe

Insult me in line, compliment me on the next, damn

Tu m'insultes dans une ligne, et tu me complimentes dans la suivante, putain

I'm really sorry you want me to have a heart attack

Je suis vraiment désolé que tu veuilles que j'aie une crise cardiaque

Was watchin' 8 Mile on my NordicTrack

Je regardais 8 Mile sur mon « NordicTrack »

Realized I forgot to call you back

Je me suis rendu compte que j'ai oublié de te rappeler

Here's that autograph for your daughter, I wrote it on a Starter cap

Voici cet autographe pour ta fille, je l'ai écrit sur une casquette Starter

Stan, Stan, son, listen, man, dad isn't mad

Stan, Stan, fils, écoute, mec, papa n'est pas en colère

But how you gonna name yourself after a damn gun and have a man bun?

Mais comment tu vas t’appeler après un putain de fusil avec ton chignon?

The giant's woke, eyes open, undeniable

Le géant s'est réveillé, les yeux ouverts, indéniables

Supplyin' smoke, got the firest dope

Approvisionnement de fumée, j'ai eu le meilleur tir

Say you got me in a scope, but you grazed me

Tu dis que tu m'as eu dans le viseur, mais tu m'as frôlé

I say one call to Interscope and you're Swayze

Je fais un appel à ‘’Interscope’’ et tu disparais

Your reply got the crowd yelling, "Woo"

Ta réponse a poussé la foule à crier "Woo"

So before you die let's see who can out-petty who

Donc, avant que tu meures, voyons qui peut être le plus-insignifiant

With your corny rhymes (Slim you're old)

Avec tes rimes banal (Slim tu es vieux)

Ow, Kelly, ooh, but I'm 45 and I'm still outselling you

Ow, Kelly, ooh, mais j'ai 45 ans et je suis toujours en train de vendre plus que toi

By 29 I had three albums that had blew

À 29 ans, j'avais trois albums qui avaient explosé

Now let's talk about somethin' I don't really do

Parlons maintenant de quelque chose que je ne fais pas vraiment

Go in someone's daughter's mouth stealin' food

Voler de la nourriture dans bouche de la fille de quelqu'un

But you're a fuckin' mole hill, now I'ma make a mountain out of you, woo!

Mais t'es une putain de taupe, maintenant je vais faire de toi une montagne, woo!

Ho, chill, actin' like you put the chrome barrel to my bone marrow

Ho, calme toi, tu agis comme si t'as mis le tonneau de chrome sur ma moelle osseuse

Gun, I bet you ain't a bow and arrow

Gun, je parie que tu n'es pas un arc et des flèches

Say you'll run up on me like a phone bill, sprayin' lead

Tu dis que tu vas me laisser accumuler comme une facture de téléphone,

Playin' dead, that's the only time you hold still

Tu fais le mort, c'est le seul moment où tu restes immobile

Are you eating cereal... or oatmeal?

Est-ce que tu manges des céréales ... ou des flocons d'avoine?

What the fuck's in the bowl, milk? Wheaties or Cheerios?

Qu'est-ce qu’il y a dans ce bol, du lait? Wheaties ou Cheerios?

'Cause I'm takin' a shit in 'em, Kelly, I need reading material

Parce que j'ai chié dedans, Kelly, j'ai besoin de bonne lecture

...Dictionary...

...Dictionnaire...

Yo Slim, your last four albums sucked

Yo Slim, tes quatre derniers albums c'est de la merde

Go back to Recovery, oh shoot, that was three albums ago

Reviens à Recovery, oh putain, c'était il y a trois albums

What do you know? Oops, know your facts before you come at me, lil' goof

Qu'est-ce que tu sais? Oups, sais ce que tu fais avant de venir à moi, petite blague

Luxury, oh, you broke, bitch?

Du luxe, oh, tu es fauché , salope?

Yeah, I had enough money in '02

Oui, j'avais assez d'argent en 2002

To burn it in front of you, ho

Pour le brûler devant toi, salope

Younger me? No, you're the whack me

Moi plus jeune? Non, tu es le mauvais moi

It's funny, but so true

C'est drôle, mais tellement vrai

I'd rather be 80 year old me than 20 year old you

Je préfère être moi à 80 ans, que toi à 20 ans

'Til I'm getting old-aged still can fill a whole page with a 10 year old's rage

Je vieillis, je peux encore remplir une page entière avec une rage de 10 ans

Got more fans than you in your own city, lil' kiddy

J'ai plus de fans que toi dans ta propre ville, petit gamin

Go play, feel like I'm babysitting Lil Tay

Va jouer, je sens que je suis entrain de garder Lil Tay

Got the Diddy okay so you spent your whole day

Tu comprend « Diddy » ? okay donc tu y as passé toute la journée

Shootin' a video just to fuckin' dig your own grave

Tu filmes une vidéo juste pour creuser ta propre tombe

Got you at your own wake, I'm the billy goat

Je t'ai vu à tes propre funérailles, je suis le billy G.O.A.T. (Greatest Of All Time)

You ain't never made a list next to no Biggie, no Jay

Tu n'as jamais été dans la liste à côté Biggie et Jay Z

Next to Taylor Swift, and that Iggy ho, you about to really blow

À côté de Taylor Swift, et cette Iggy la salope, tu es sur le point de sauter

Kelly, they'll be putting your name

Kelly, ils vont mettre ton nom

Next to Ja, next to Benzino, die, motherfucker

À côté de Ja, à côté de Benzino, meurs, enfoiré

Like the last motherfucker sayin' Hailey in vein

Comme le dernier enfoiré qui a dit Hailey en vain

Alien brain, you Satanist (yeah)

Cerveau extraterrestre, t'es sataniste (oui)

My biggest flops are your greatest hits

Mes plus grands échecs sont tes plus grands succès

The game's mine again and ain't nothin' changed but the locks

Le jeu m'appartient à nouveau et rien ne change hormis les serrures

So before I slay this bitch, mwah, give Jade a kiss

Alors avant de tuer cette salope, mwah, embrasse Jade

Gotta wake up Labor Day to this (the fuck?)

Je dois réveiller la fête du travail pour ça (putain?)

Bein' rich, aimed by some prick usin' my name for clickbait

Etre riche, visé par des cons qui utilisent mon nom pour des cliques

In a state of bliss 'cause I said his goddamn name

Il est fou de joie parce que j'ai dit son nom

Now I gotta cock back, aim, yeah, bitch, pop champagne to this

Maintenant, je dois le fumer, viser, ouais, salope, ouvrir du champagne pour ça

It's your moment, this is it

C'est ton moment, c'est ça

As big as you're gonna get, so enjoy it

Aussi grand que ce que tu vas avoir, alors profites-en

Had to give you a career to destroy it

J'ai dû te donner une carrière pour la détruire

Lethal injection, go to sleep six feet deep

Injection mortelle, va dormir six pieds sous terre

I'll give you a B for the effort, but if I was three

Je vais te donner un B pour l'effort, mais si j'avais trois ans

Foot 11, you'd look up to me, and for the record

11 pieds, tu me me prendrais pour idol, et pour le record

You would suck a dick to fuckin' be me for a second

Tu sucerais une bite pour être moi pour une putain de seconde

Lick a ballsack to get on my channel

Lécher des boules pour venir sur ma chaîne

Give your life to be this solidified

Donner ta vie pour être aussi solidifié

This mothafuckin' shit is like Rambo when he's out of bullets

Ce putain d'enculé est comme Rambo quand il est à court de balles

So what good is a fuckin' machine gun when it's out of ammo?

Mais à quoi bon sert une putain de mitraillette quand il n'y a plus de munitions?

Had enough of this tatted-up mumble rapper

J’en ai marre de ce rappeur marmonneur tatoué

How the fuck can him and I battle?

Comment est-ce que lui et moi pouvons-nous nous battre?

He'll have to fuck Kim in my flannel

Il va falloir baiser Kim dans ma chemise à carreaux

I'll give him my sandals

Je vais lui donner mes sandales

'Cause he knows long as I'm Shady, he's gon' have to live in my shadow

Parce qu'il sait qu’aussi longtemps que je suis Shady, il doit vivre dans mon ombre

Exhausting, letting off on my offspring

Épuisant, laisse tomber ma progéniture

Like a gun barrel, bitch, get off me

Comme un canon, salope, éloigne toi de moi

You dance around it like a sombrero, we can all see

Tu danses autour comme un sombrero, nous le voyons tous

You're salty 'cause young Gerald's balls-deep inside of Halsey

Tu es dégouté, parce que le jeune Gerald est avec Halsey

Your red sweater, your black leather

Ton pull rouge, ton cuir noir

You dress better, I rap better

Tu t'habilles mieux, je rap mieux

That a death threat , a love letter?

C'est une menace de mort ou une lettre d'amour?

Little white toothpick

Petit cure-dent blanc

Thinks it's over a pic, I just don't like you, prick

Pense que c'est juste une image, mais c’est juste que je ne t'aime pas, petit con

Thanks for dissing me

Merci de me clasher

Now I had an excuse on the mic to write, not alike

Maintenant, j'ai eu une excuse pour écrire au micro, pas comme toi

But really, I don't care who's in the right

Mais vraiment, je m'en fiche de savoir qui a raison

But you're losin' the fight you picked

Mais tu es en train de perdre le combat que tu as choisi

Who else want it, Kells?

Qui d'autre le veut, Kells?

Attempt fails, button, L's

La tentative échoue, bouton, tu as échoué

Fuckin' nails in these coffins as soft as Cottonelle

Putain d'ongles dans ces cercueils aussi doux que du PQ

Killshot, I will not fail, I'm with the Doc still

Tir mortel, je ne vais pas échouer, je suis toujours avec le Doc

But this idiot's boss pops pills and tells him he's got skills

Mais le patron de cet idiot prend des pilules et lui dit qu'il est chaud

But Kells, the day you put out a hit's the day Diddy admits

Mais Kells, le jour où tu sortiras un tube, c'est le jour où Diddy admettra

That he put the hit out that got Pac killed, ah

Qu'il a organisé le meurtre de Pac, ah

I'm sick of you bein' whack

J'en ai marre que tu sois ridicule

And still usin' that mothafuckin' AutoTune, so let's talk about it (let's talk about it)

Et toujours en utilisant ce putain d'AutoTune, alors parlons-en (parlons-en)

I'm sick of your mumble rap mouth

J'en ai marre de ta bouche qui marmonne

Need to get the cock up out it before we can even talk about it (talk about it)

J’ai besoin de sortir ma bite de ta bouche avant de puissions en parler (en parler)

I'm sick of your blonde hair and earrings

J'en ai marre de tes cheveux blonds et de tes boucles d'oreilles

Just 'cause you look in the mirror and think you're Marshall Mathers (Marshall Mathers)

Juste parce que tu te regardes dans le miroir et tu penses que tu es Marshall Mathers (Marshall Mathers)

Don't mean you are, and you're not about it

Je ne veux pas dire que tu l'es, tu ne l’es pas

So just leave my dick in your mouth, and keep my daughter out it

Alors laisse ma bite dans ta bouche et laisse ma fille en dehors de tout cela

You fuckin'... oh

Fils de pu.....oh

And I'm just playin', Diddy, you know I love you

Et je ne fais que jouer, Diddy, tu sais que je t'aime