Forbes révèle le classement des rappeurs américains les mieux payés en 2018 !

Diddy détrôné par Jay-Z !

Le classement Forbes 2018 des rappeurs les mieux payés est tombé : on peut désormais, grâce au magazine américain, savoir qui a reçu le plus gros revenu dernièrement, à travers le classement des 20 rappeurs les mieux rémunérés durant les douze mois qui viennent de se dérouler !

Pour l’année 2017, P.Diddy était encore toujours le premier sur la liste, comme depuis l’année 2015, suivi du Canadien Drake, et de Jay-Z à la troisième marche du podium.

Cette année, Jay-Z, pris les devants, et occupe désormais la première place du classement, aux côtés de ses 76.5 millions de dollars annuels. Il est suivi de près par P.Diddy, et par Kendrick Lamar en troisième place.



On soupçonne la tournée "4:44" de Jay-Z et le revenu de ses plusieurs entreprises de jouer un rôle dans sa fortune grandissante...et qui devrait continuer de croître avec son actu chargée d’une nouvelle tournée en compagnie de Queen B, sur le “On The Run II Tour”.

P.Diddy, quant à lui, n’est pas ruiné pour autant, puisqu’il a gagné 64 millions de dollars au cours des douze derniers mois. Le rappeur, qui déclare “vivre sa vie sans regrets”, doit notamment sa fortune à ses actions et partenariats dans la vodka et la tequila, et l’eau.

Pour ce qui est de Kendrick Lamar, il a su tirer profit de sa tournée “Damn” réussie en solo, celle de “TDE : The Championship Tour” et de certaines collaborations avec des marques telles que Nike et American Express. Drake arrive au 4ème rang, suivi de J.Cole, Nas et Dr. Dre....

Si beaucoup de rappeurs appartenant à la classification l’étaient déjà les années précédentes, des “petits” nouveaux se greffent au classement. Parmi eux Travis Scott à la quatorzième place et Lil Uzi Vert à la dix-septième.

Aucune femme ne figure sur le palmarès des revenus 2018, alors que Nicki Minaj était la seule femme à figurer sur le classement Forbes 2017, en 15ème place avec 6.5 millions de dollar encaissés !

Le classement ici :