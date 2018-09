Niska décroche le Graal avec "Commando" !

Une certification plus que méritée...

Le deuxième album studio de Niska est un pur chef d’œuvre ! Tenu par le tube de l’été dernier "Réseaux" certifié single de diamant, comptabilisant plus de 240 millions de vues sur YouTube et remixé par Quavo et Stefflon Don, "Commando" vient d’entrer dans la légende.

Officiellement diamant avec plus de 500 000 ventes en seulement un an, Niska fait partie des rares rappeurs à détenir ce Graal tant convoité, à l’instar de PNL, Nekfeu, Damso, Soprano, Maitre Gims, Orelsan ou encore Black M.

Le charo du rap français a bien évolué depuis ses deux premiers albums. De l’or pour "Charo Life", du platine avec "Zifukoro" et désormais le diamant avec "Commando", la définition d'une ascension fulgurante !

Pour la suite, Niska nous réserve encore du sale ! Le premier extrait "W.L.G" a été révélé le 10 août dernier sans pour autant nous en dire plus sur ce nouvel opus tant attendu…