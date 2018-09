MHD, Fianso ou encore YL sur l'album de Sadek !

"Johnny De Janeiro" arrive...

Une année s’est écoulée depuis la sortie de son "VVRDL" (Vulgaire, Violent et Ravi D'être Là) certifié disque de platine ! Pour cette nouvelle rentrée, Sadek revient avec un nouvel album ce 28 septembre. Teasé depuis de nombreuses semaines, "Johnny De Janeiro" se fait de plus en plus attendre par la communauté du rappeur. Deux extraits ont déjà été dévoilés et certifiés par la street comme l’attestent les millions de vues présents sur "Bep Bep" et "Tentacíon".

En dehors de la musique, la pochette du projet a particulièrement attiré l’attention du game. Réalisée par Fifou, cette dernière met en scène un Sadek encore plus extravagant et débridé que jamais comme vous pouvez le constater ci-dessus ou même en dessous !

Aujourd’hui, c’est la tracklist de "Johnny de Janeiro" qui a été dévoilée. Composé de seize titres, l’opus s’annonce plutôt éclectique si on s’en réfère aux artistes présents dessus. De MHD à Fianso en passant par YL et Heuss L’enfoiré ou encore Ohmondieusalva et Bin Laden, le neuvième projet de sa carrière risque de faire beaucoup de bruit ! La réponse ce 28 septembre…