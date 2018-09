Young Thug arrêté pour possession de drogues !

Il s'est rendu lui-même...

Après avoir annoncé la sortie de son nouveau projet "On The Run" il y a deux jours, Young Thug vient de se rendre lui-même aux autorités de Géorgie, juste après que les policiers aient lancé un mandat d’arrêt contre lui.

Les charges à l’encontre du rappeur d’Atlanta sont au nombre de huit ; principalement pour de la possession de drogues (Meth, Codeine, Amphetamine, Marijuana, et on en passe …). En grande partie, ces charges sont dues à son arrestation le 26 septembre dernier ; Thugger a été arrêté car le pare brise de son véhicule était teinté et qu’il possédait environ 70 grammes de cannabis et 50 000$ en cash.

Ce n’est certainement pas la première arrestation de Young Thug ; il venait de se faire arrêter à la soirée de son anniversaire et du lancement de son dernier projet "Slime Language" ; cette fois-ci pour possession illégale d’armes à feu.

Quelques heures avant son "arrestation" ; Thugger avait teasé "On The Run" sur son Instagram, un post qui confirmait la présence de Elton John, Jaden Smith, T-Shyne et 6Lack sur sur son album ; qui devrait du coup sortir dans les prochains jours…