Nouvel album de Young Thug : ''ON THE RUN'' !

Une année très chargée pour Thugger...

Hier, Thugger a posté sur sur compte un message très énigmatique, "ON THE RUN", suivi de près par le tweet "Album in two days". Une bonne façon d’annoncer un nouvel opus sans trop en dévoiler ; nous ne savons pas quels rappeurs seront présents ni quel style musical il utilisera cette fois-ci.

Une année très chargée pour Young Thug ; avec la sortie de son EP "Hear No Evil" en Mai avec Nicki Minaj, Lil Uzi Vert et 21 Savage et sa mixtape "Slime Language" le mois dernier, c’est le troisième projet de Young Thug cette année.

Depuis "Barter 6" à "Jeffery and Thugger Girls", Young Thug n’a pas cessé les expérimentations, du reggae à l’old school en passant par une trap un peu plus classique dans "Slime Language" ; on peut s’attendre à tout pour ce nouvel album. Réponse demain …