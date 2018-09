Un génie du rap vient de s'éteindre ...

Retrouvé sans vie ce vendredi 7 septembre à son domicile dans la vallée de San Fernando ; le rappeur Mac Miller vient de s’éteindre à l’âge de 26 ans…

Selon les premières informations données par TMZ, l’ex petit ami d'Ariana Grande serait décédé des suites d’une overdose.

Toujours selon le média américain, les autorités ont été prévenu par un ami du rappeur qui se trouvait à son domicile …

L’interprète de ''My Favorite Part'' avait de sérieux problèmes de toxicomanie ; après sa rupture avec Ariana Grande, Mac a été arrêté pour conduite en état d’ivresse et délit de fuite. Après cette arrestation, la chanteuse a précisé que ces addictions avaient été un facteur décisif dans leur séparation.

De nombreuses célébrités ont d’ores et déjà effectuer leurs condoléances sur les réseaux sociaux comme notamment Jaden Smith et Dua Lipa.

Une légende s’est éteinte en ce vendredi 7 septembre ; véritable talent porteur de toute une génération de rappeurs ; il sera regretté par un grand nombre de personnes et par toute l’équipe de Générations… On se souviens encore de son passage dans nos locaux, un homme simple, gentil, brillant et chalereux et avec un véritable talent pour le rap... RIP Mac Miller...