''Quavo Huncho'', le premier album solo de Quavo sortira en septembre !

“It’s gonna be crazy... It’s on the way.”

C’est officiel ! "Quavo Huncho", le premier album solo de Quavo sera disponible ce mois-ci.

Le rappeur des Migos, vient d’annoncer la nouvelle sur Instagram en postant une photo qui montre ses mains vêtues de bagues en diamants, où l’on peut voir noter "Huncho". Ce post est accompagné de la description :

"T H I S M O N T H Q U A V O H U N C H O T H A A L B U M" / "Ce mois-ci l’album Quavo Huncho" ; on peut maintenant en être sûr, son nouveau projet sera disponible dès ce début d’année scolaire.

Avec "Quavo Huncho", le rappeur de "No Brainer" compte bien passer numéro 1 avec ce nouvel opus, il a indiqué dans sa story Instagram "This month is mine" / "Ce mois est à moi".

Le mois dernier, le rappeur d’Atlanta nous a teasé ce projet en pleine interview à la radio dans l’émission "Angie Martinez Show" ; une référence chez les rappeurs américains. Après la sortie de "WORKINME", "LAMBTALK" et "BUBBLEGUM", le rappeur a avoué à Angie, la présentatrice du show, que ses fans doivent être prêts pour recevoir davantage de musique dans un futur proche en ajoutant « It’s gonna be crazy… It’s on the way » / « Cela va être fou… Ça arrive ».

Quavo n’a pour autant pas dit au revoir aux Migos, actuellement en tournée avec Drake sur son "Aubrey and the Three Amigos Tour", la tournée prendra fin à Atlanta en Novembre, ville natale du groupe.

En attendant "Quavo Huncho", on vous laisse découvrir le nouveau clip des Migos en collaboration avec Dj Durel : "Hot Summer".