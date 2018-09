Bow Wow pète un cable et fait 300 000 dollars de dégâts sur un plateau de tounage !

Il était inarrêtable ...

La semaine dernière, l’interprète de "Like You" s’est mis dans une colère noire sur le plateau de tournage de la série "Growing Up Hip Hop : Atlanta", une télé-réalité sur la vie des enfants de plusieurs légendes du hip-hop d’Atlanta.

En pleine conversation téléphonique avec sa compagne, des sources ont rapporté à TMZ que Bow Wow s’est soudainement transformé en Hulk et aurait causé pour 300 000 dollars de dégâts.

Après une petite enquête, il semblerait que le rappeur soit devenu fou suite à un désaccord entre sa petite amie et ses producteurs. En plein tournage, des témoins racontent avoir découvert la facette la plus sombre de l’artiste. Personne ne pouvait l’arrêter, les coups partaient dans tous les sens !

Retiré de la série jusqu’à nouvel ordre, la société de production souhaite bien évidemment être dédommagée. C’est donc sur le prochain chèque de Bow Wow que la production remboursera les centaines de milliers d’euros de dégâts cependant, le rappeur ne voit pas ça du même œil. Il aurait menacé la production de quitter définitivement l’émission si les producteurs mettaient leur menace à exécution…Affaire à suivre !