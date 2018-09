Nekfeu et SCH sur le premier album de PLK !

Le polak prêt à tout casser le 5 octobre prochain...

Après de nombreux projets et un "Platinum" de grande qualité, l’un des membres phares du Panama Bende dévoilera son premier album le 5 octobre prochain.

Intitulé "Polak", en hommage à ses origines polonaises, cet opus devrait amener l’artiste dans une toute autre catégorie. Pour l’évènement, Plk a fait les choses en grand. De nombreux teasings, une pochette signée de l’incontournable Fifou, une tracklist de quinze titres mais surtout de puissants featurings.

En effet, le polak du rap français a dévoilé hier soir les collaborations prévues sur cet opus, et ça ne rigole pas. SCH et Nekfeu seront donc présents pour faire de ce premier album un véritable succès commercial, du moins on l’espère.

La réponse le 5 octobre prochain… Patience !