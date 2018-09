XXX Tentacion sur le prochain album de Tory Lanez !

Un featuring de grande classe pour "Love Me Now"

Après nous avoir dévoilé le clip de "Kendall Jenner", le premier extrait de son nouvel album "Love Me Now", la semaine dernière ; Tory Lanez viens de tweeter cette nuit une info qui risque de faire plaisir au plus grand nombre d’entre vous.

Après nous avoir partagé l’interminable liste de featurings présents sur son projet : Bryson Tiller, Chris Brown, 2 Chainz, Gunna, Lil Baby, PnB Rock ; le rappeur canadien vient d’annoncer cette nuit sur son compte twitter la présence de XXX Tentacion sur "Love Me Now" :

"J’ai une musique avec @xxxtentacion sur #LoveMeNow !! Repose en paix jeune légende."

La présence de X sur cet album ne fait qu’appuyer l’idée que cet opus s’annonce costaud ; de plus si on en croit les mots de Tory Lanez :

"I honestly can say that I’m MORE excited about this Project than any of my previous ones" / "Honnetement, je peux dire que je suis beaucoup plus excité par ce projet que par mes projets d’avant."

En plus de cet album, Tory Lanez est aussi en préparation d’un autre projet … complètement en espagnol cet fois-ci intitulé "El Agua", qui devrait bientôt sortir.

En attendant ces deux albums, on vous laisse découvrir le dernier clip de Tory Lanez : "Kendall Jenner"