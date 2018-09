XXXTentacion sur le prochain album de Tory Lanez !

Un featuring de grande classe pour "Love Me Now"

Après nous avoir dévoilé le clip de "Kendall Jenner", le premier extrait de son nouvel album "Love Me Now", la semaine dernière ; Tory Lanez vient de tweeter cette nuit une info qui risque de faire plaisir à sa fan base.

Après nous avoir partagé l’interminable liste de featurings présents sur son projet : Bryson Tiller, Chris Brown, 2 Chainz, Gunna, Lil Baby, PnB Rock ; le rappeur canadien vient d’annoncer sur son compte twitter la présence de XXX Tentacion sur "Love Me Now" :

"J’ai une musique avec @xxxtentacion sur #LoveMeNow !! Repose en paix jeune légende."

La présence de X sur cet album ne fait qu’appuyer l’idée que cet opus s’annonce costaud ; de plus si on en croit les mots de Tory Lanez :

"I honestly can say that I’m MORE excited about this Project than any of my previous ones" / "Honnetement, je peux dire que je suis beaucoup plus excité par ce projet que par mes projets d’avant."

En plus de cet album, Tory Lanez est aussi en préparation d’un autre projet … complètement en espagnol cet fois-ci intitulé "El Agua", qui devrait bientôt sortir.

En attendant ces deux albums, on vous laisse découvrir le dernier clip de Tory Lanez : "Kendall Jenner"