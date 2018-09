Ariana Grande, target de l’évêque des funérailles d’Aretha Franklin !

Une main un peu trop baladeuse...

A l’occasion des funérailles d’Aretha Franklin, décédée à 76 ans le 16 août dernier des suites d’un cancer du pancréas, qui se déroulaient à Detroit ce vendredi 31 août, la chanteuse Ariana Grande en a fait vibrer plus d’un lors de son interprétation de "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman", chanson de la reine du soul.

Sûrement sous le coup de l’émotion, l’évêque de la cérémonie prénommé Charles Ellis, en a profité pour la remercier en la prenant sous son bras, et en lui palpant gentiment le sein.

En même temps, il a déclaré avoir cru que le nom d’Ariana Grande sur le programme "était un nouveau choix sur le menu de Taco Bell", une chaîne de restauration rapide mexicaine implantée aux Etats-Unis. La classe.

Apparemment, son geste était plus maladroit que volontaire, puisqu’il a ensuite reconnu avoir "dépassé les bornes" aussi bien avec sa main que ses paroles. Il a donc exprimé ses regrets aux médias américains en affirmant qu’il "ne penserait jamais à toucher le sein de quiconque", paroles confirmées par le Greater Grace Temple, lieu des obsèques.

Mais ça, il aurait fallu (ne pas) y penser avant…