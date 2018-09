Nicki Minaj voit deux mecs en même temps !

"Want some more" ?

Célibataire pour la première fois depuis ses 15 ans, Nicki Minaj s’offre le luxe de jongler entre deux mecs, comme confié le 2 septembre dernier sur le plateau de l’émission d’Ellen DeGeneres.

La raison ? Elle souhaiterait profiter de sa liberté retrouvée, et sa relation avec le premier s’étant « refroidie », elle voit un autre homme depuis quelques semaines, ce qui a fait bien rire la présentatrice américaine, qui a rétorqué à la chanteuse : « alors il y a un nouveau nouveau garçon ? » (« so there is a newer new boy ? »). Nicki a répondu qu’elle n’avait pas de petit ami à proprement parlé, et qu’elle n’en avait plus besoin pour se sentir bien.

Elle en a aussi profité pour démentir des rumeurs sur ses relations avec Drake et Nas, avec qui elle est toujours amie, alors qu’elle sortait (pas au même moment, cette fois) avec les rappeurs Safaree Samuels et Meek Mill.

Malheureusement, l’identité de ces deux chanceux n’a pas été dévoilée, on attend plus d’informations avec impatience…l’avis des lecteurs est le bienvenu !