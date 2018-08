Meek Mill joue les Pères Noël pour la rentrée scolaire !

Millidelphia…

En collaboration avec Puma, Fanatics, United Legwear et Milano Di Rogue, Meek Mill régalera des milliers d’étudiants pour cette rentrée scolaire.

En effet, le boss de Philadelphie a commandé plus de 6000 sacs à dos destinés au primaire, collègue et lycée. Pour les plus petits, des taille-crayons, règles, bâtons de colle et crayons sont prévus en plus. Les collégiens et lycéens, quant-à-eux, auront le droit à des marqueurs, cahiers et stylos.

Une belle initiative pour aider les étudiants les plus démunis de sa ville natale : "Ces souvenirs restent avec moi et c’est pourquoi je me suis engagé à donner aux familles de ma ville natale, à faire sourire les enfants et à les aider à commencer l’année scolaire avec les bonnes fournitures."

Histoire de jouer les Pères Nöel jusqu’au bout, Meek Mill remettra personnellement ses cadeaux aux enfants !