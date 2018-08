PNL décroche deux nouveaux records !

"91’s", une réussite !

Mais quand s’arrêteront-ils ? Les deux frères certifiés diamant continuent d’écraser la concurrence à chaque sortie de projet ou simplement de titre. Après l’ascension fulgurante de "A l’Ammoniaque" sur Youtube, Ademo et Nos ont surpris la toile en dévoilant le très efficace "91’s". Entre funk et cloud rap, le duo des Tarterêts a encore frappé dans le mille.

Devenu le titre le plus streamé en 24h en France et en une semaine, le single dévoilé le 10 aout dernier est un véritable succès et sans clip.

Un nouvel album à la rentrée ? Si on en croit certaines rumeurs, oui. Cependant, le duo n’a encore rien annoncé à ce sujet, même lors de leur date unique en 2018 à Rock en Seine le 24 aout dernier…