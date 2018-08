Des excuses publiques de Birdman à Lil Wayne ? C’est fait !

Mea-culpa…

À l’occasion du Lil Weezyana Fest organisé le week-end dernier par Weezy en personne, son ancien mentor s’est excusé publiquement auprès de ce dernier.

Connu pour être à l’origine d’un des beefs les plus famous du game, Birdman a finalement ouvert les yeux sur ses nombreuses erreurs et a fait son mea-culpa sur scène face à une foule aussi surprise que soulagée.

"C’est formidable d’être à la maison avec mon fils, j’aime ce mec à la mort. Je sais que ce jour allait arriver, mais je ne savais pas quand. C’est le meilleur, le plus vrai, le plus chaud. Et je voulais m’excuser auprès de lui." Sans tarder, les deux mcs ont pris les micros afin de performer ensemble sur "Still Fly" de Big Tymers.

"Tha Carter V" prochainement dévoilé ? Après les excuses, les actes ! Malgré cette belle initiative, les fans veulent du concret, et la sortie de "Tha Carter V" serait une belle preuve de rédemption…Affaire à suivre !