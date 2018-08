Tekashi 6ix9ine voit sa sécurité renforcée !

Les organisateurs du festival de Jay-Z ne sont vraiment pas sereins…

La carrière du jeune 6ixe9ine est certes vertigineuse mais avant tout dangereuse. En conflit avec l’un des artistes les plus virulents du game connu sous le nom de Chief Keef, le rappeur de New-York ne dort que d’un œil, et on le comprend.

Il y a peu, le gangster de Chicago avait été pris pour cible par des tireurs envoyés par Tekashi selon certaines sources, ce dernier aura nié toute implication. Mais cela suffit-il vraiment pour calmer Keef ? Peu de chance…

Récemment, c’était au tour de 6ixe9ine d’être la cible de coups de feu. En plein tournage du prochain clip de 50 Cent "Get The Strap" sur lequel il collabore, une Porsche blanche a tiré pas moins de dix coups de feu sur les rappeurs et leurs équipes. Heureusement, aucun blessé n’était à déplorer.

Cependant, la vie de l’interprète de "GUMMO" ne tient qu’à un fil et les organisateurs de festivals ne cessent de renforcer la sécurité lors de chaque performance de l’artiste, y compris le festival de Jay-Z.

Effectivement, le Made In America Fest se déroulant à Philadelphie du 1 au 2 septembre prochain a dû prévoir davantage de sécurité pour l’arrivée de l’enfant turbulant.

Malgré tous les effectifs déjà prévus pour d’autres ténors tels que Kendrick Lamar, Nicki Minaj, Meek Mill ou encore Post Malone, les organisateurs consacrent beaucoup plus d’énergie à la performance de Tekashi. Un plan de sécurité massif a été prévu pour ce week-end qui s'annonce incroyable face à ce lineup plus qu'attractif !