Method Man annonce un nouvel album !

Le second volet de "The Meth lab" est en route...

On ne le présente plus. Véritable légende du rap, Method Man revient boxer le rap game avec un nouvel opus dont la date de sortie n’a malheureusement pas encore dévoilé, mais qui devrait voir le jour avant la fin de cette année.

Intitulé "The Meth Lab II : The Lithium", cet opus succédera au premier volume sorti en 2015. Pour l’occasion, Cliff Smith de son vrai nom s’est entouré du producteur et rappeur new-yorkais Dame Grease, de son ami de toujours Hanz On ou encore de l’incontournable Snoop Dogg.

Peu d’informations pour le moment cependant, le premier extrait dévoilé hier et disponible ici prouve que le membre du Wu-Tang Clan est toujours dans la course et qu’il y restera encore pendant un long moment...

Entre "How High 2" et ce nouvel album, Silas reprend du service et on aime ça !