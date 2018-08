Retour sur la folle soirée des MTV Video Music Awards 2018 !

« This is america » !

Après les Grammy Awards, VMA est sans doute la deuxième plus grande cérémonie de l’année côté musique. Retour sur cette soirée incroyable !

Cette cérémonie produite par la célèbre chaîne de télévision américaine MTV récompense les meilleurs vidéo-clips de l’année. La 35e édition a eu lieu en live du Radio City Music Hall à New York et était à la hauteur de nos attentes.

Sans grande surprise, le rap était en tête de cette cérémonie avec dix nominations pour Cardi B, huit pour la famille Carters et sept pour Donald Glover alias Childish Gambino. Ce dernier est d’ailleurs sorti grand gagnant de ces VMA 2018.

En effet, son titre à succès "This Is America" comptabilisant plus de 370 millions de vues sur YouTube a été récompensé à trois reprises. De la meilleure réalisation à la meilleure chorégraphie en passant par le meilleur clip porteur d’un message, "This Is America" est récompensé à juste titre.

Donald Glover est suivi de près par Jay-Z et Beyoncé avec le magnifique "APES**T". Tourné au Louvres, le dernier clip de la famille Carters est reparti avec deux belles statuettes, celle de la meilleure photographie mais également de la meilleure direction artistique.

Cardi B frappe très fort cette année en devenant l’artiste à suivre en 2018 et en ayant signé le meilleur titre de l'été avec "I Like It !". On notera également sa participation, avec Dj Khaled, pour la meilleure collaboration de l’année sur "Dinero" de Jennifer Lopez.

La meilleure chanson de l’année est attribuée à Post Malone et 21 Savage avec "Rockstar". Nicki Minaj et son "Chun-Li" décrochent la récompense du meilleur clip hip-hop de 2018, le groupe N.E.R.D. dirigé par Pharrell Williams est reparti avec la statuette du meilleur montage pour "Lemon" en collaboration avec Rihanna et "All The Stars" de Kendrick Lamar et SZA a naturellement obtenu l'award des meilleurs effets spéciaux.

En dehors de Childish Gambino, la grande star de cette 35e édition est la belle Camila Cabello puisqu’elle repart avec les deux plus grandes récompenses des VMA à savoir le clip de l’année avec "Havana" mais surtout l’artiste de l’année. Cette jeune chanteuse de 21 ans issue de Fifth Harmony et ayant collaboré en solo avec Young Thug n’a pas fini de nous surprendre !

Si vous êtes passés à côté, la folle soirée des MTV Video Music Awards 2018 sera d’ailleurs rediffusée ce soir dès 21h et ce samedi 25 août à 16h50 sur MTV bien évidemment !