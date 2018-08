Drake s’en prend à Kanye West en concert à Chicago !

Finalement, Drake n’a pas dit son dernier mot…

Il y a quelques mois de cela, Kanye West s’en prenait à Drake par le biais de son artiste Pusha T. En effet, le rappeur signé chez G.O.O.D. Music dévoilait son album "Daytona" le 25 mai dernier et l’un de ses titres avait particulièrement attiré l’attention de Drizzy.

Parmi les sept morceaux composant ce petit album studio, l’un d’entre eux concernait directement le boss actuel du rap game. Intitulé "Infrared", le son dénonçait le fait que Drake n’était pas l’auteur de ses chansons. Info ou intox, ce dernier avait d’ailleurs répliqué vingt-quatre après avec son "Duppy Freestyle".

Cependant, l’affaire ne s’était pas arrêtée là… Pusha T en avait remis une couche en dévoilant "The Story of Adidon", un titre sur la relation entre Drake et une actrice de films X française avec qui il avait eu un enfant qu’il n’avait jamais reconnu…jusqu’à la sortie de ce morceau ! Alors qu’on pensait que Drake souhaitait atténuer ce clash, il semblerait qu’il ait repris du service.

Lors de son concert à Chicago le 18 août dernier, d’où Kanye West est originaire, Champagne Papi a clashé en toute tranquillité le mari de Kim K. C’est donc à l’occasion de la tournée "Aubrey & the Three Migos Tour" que Drake a modifié les paroles de son titre "Know Yourself" afin de piquer le boss de Chicago. En modifiant « The Kanye Dropped » en « Kanye Flopped » ("Kanye a fait un flop"), Drake vient de déterrer la hache de guerre sur le territoire de Yeezus...et ça sent mauvais !