Quand 50 Cent & 6ix9ine se font tirer dessus !

Chief Keef dans le coup ?

Alors que les deux rappeurs new-yorkais tournaient le clip du très attendu "Get The Strap" en collaboration avec l’Uncle Murda, le tournage a soudainement été interrompu. La raison ? Une dizaine de coups de feu tirés d’une Porsche blanche en direction des rappeurs et leurs équipes.

Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer ! Cependant, qui sont les auteurs de cette attaque à l’arme à feu ? Selon certains fans, Chief Keef pourrait être dans le coup suite à son différent avec l’enfant diabolique de Brooklyn, mais ce ne sont que des rumeurs infondées.

L’autre hypothèse est beaucoup plus plausible connaissant les personnages. Il semblerait que ces tirs ne soient qu’un coup de communication de la part de 50 Cent et Tekashi.

Affaire à suivre…