Snoop Dogg bientôt dans une comédie musicale !

Le rappeur rajoute une nouvelle corde à son arc…

Jamais à court d’idées, Snoop Dogg continue de nous surprendre même après tant d’années de carrière. Rappeur incontournable, reggae man, acteur et véritable business man, la star de Long Beach sera prochainement à l’affiche d’une comédie musicale.

Intitulée "Redemption of a Dogg", cette pièce de théâtre écrite par le célèbre Je’Caryous Johnson ne retranscrira pas seulement la vie de l’artiste. En effet, la comédie musicale permettra d’explorer en profondeur ce personnage unique qu’est Snoop.

Elle examinera également le dilemme qu’un homme doit le plus souvent affronter "Choisir entre la gloire et la fortune ou la foi et la famille" selon un communiqué.

Bien évidemment, aucune date n’est prévue en France mais pour nos frenchis installés outre-Atlantique, la première de Snoop Dogg se déroulera à Houston le 5 octobre prochain accompagné par la chanteuse Tamar Braxton.