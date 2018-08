Cardi B décroche un nouveau record en 2018 !

Nicki Minaj a du souci à se faire...

Cardi B est sans aucun doute la nouvelle reine du rap US. Ascension fulgurante, flow sans précédent, la sensation du Bronx ne cesse d’éclater les scores. Encore une fois, Cardi B a marqué l’histoire du rap féminin.

Après être entrée dans la cour des grands en plaçant deux de ses singles en tête du Billboard Hot 100, à savoir "Bodak Yellow" et "I Like It", la compagne d’Offset fait de 2018 son année. En effet, il s’avère que Cardi B devient le premier et seul artiste à écouler trois singles à plus de 500 000 ventes…sans streaming !

Un score complètement fou en cette époque 2.0. Alors que les streams pleuvent à foison, Cardi B a tout de même réussi à confectionner une fan base solide et fidèle qui n’hésite pas à se procurer ses nouveautés en format physique avant tout.

En résumé, la jeune maman vient d’achever son année 2018..au mois d’août !