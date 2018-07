Da Uzi révèle le détonnant ''Vrai 2 Vrai'' !

Découvrez le nouveau clip de Da Uzi : Vrai 2 Vrai

En 2017 et 2018, Da Uzi s’est fait remarquer grâce à sa série de freestyles « La D En Personne », durant laquelle le rappeur de Sevran a dévoilé l’étendu de son potentiel, tout en exacerbant sa personnalité sortant des sentiers battus.

Sur cette même série de freestyles, Da Uzi a ramené de nombreux invités, originaires de sa ville, à l’instar de 13 Block et Maes, profitant de l’explosion et de la productivité actuelles de la scène rap Sevranaise.

Ainsi, il y a deux mois, Da Uzi a clôturé sa série de freestyle avec l’épisode 10, avant de passer à des morceaux plus construits et montrant à la fois son évolution et sa progression.

C’est dans cette optique que le rappeur de Sevran révèle le titre « Vrai 2 Vrai », où il reste fidèle à son univers visuel mais musicalement, c’est du contenu inédit qui est proposé. En effet, Da Uzi propose un refrain vraiment maîtrisé, bien aidé par l’autotune, donnant une autre dimension au morceau.

Il s’agit du premier extrait de son projet à venir, qui sera disponible avant la fin de l’année. C’est un choix d’extrait logique car il retranscrit de la meilleure des façons la progression de Da Uzi.

Ces dernières semaines, l’artiste du 93 est également apparu dans la saison 2 de « Rentre Dans Le Cercle », avec une prestation remarquée, dans un concept qui lui convient à merveille. La suite des aventures s’annonce intéressante pour le public et prometteuse pour Da Uzi, au vu de son originalité très positive.