Kpoint et Ninho présentent l'efficace ''Ma 6t a craqué'' !

Découvrez le nouveau clip de Kpoint feat. Ninho : Ma 6t a craqué

En fin d’année dernière, Kpoint sortait sa mixtape « Trap’N Roll », sur laquelle l’artiste originaire de Ris-Orangis a démontré l’étendue de sa polyvalence, aussi bien dans sa façon de manier les mélodies que sur l’aspect rap plus traditionnel.

Ainsi après l’exploitation de sa mixtape, Kpoint a décidé de revenir aux fondamentaux avec le clip de « Légende », dont le visuel était une fois de plus atypique, correspondant parfaitement à l’image développé par l’artiste du 91. Dans la foulée, ce dernier est arrivé avec « Dans le Huuh #3 » proposant une suite à sa série de freestyles entamée un an auparavant, et mettant en exergue ses qualités de rappeur.

En ce jour, Kpoint a décidé de sortir l’artillerie lourde grâce à sa collaboration avec Ninho intitulée « Ma 6T a craqué », qui est un véritable exercice de style, où les rappeurs ont parfaitement su s’adapter sur cette production typique de Kpoint, avec le fond de guitare.

Une fois de plus, Ninho a montré sa faculté à s’adapter à des instrumentales sortant de sa zone de confort. Concernant Kpoint, ce qu’il a fait est un véritable travail d’orfèvre, en se baladant avec précision et efficacité, sur la production. Quant au clip réalisé au quartier, dans une ambiance festive et fédératrice, cela s’adapte parfaitement au thème du titre.

Les deux artistes ont trouvé un terrain d’entente artistique parfait et la combinaison est plus que réussie. Au vu de sa qualité, ce titre devrait probablement se retrouver dans le prochain projet de Kpoint, qui verra sûrement le jour à partir de la rentrée, l’occasion de transformer l’essai pour le rappeur du 91 aux grandes qualités artistiques.