Maes sort les ''Billets Verts'' en direct de Grèce !

Découvrez le nouveau clip de Maes : Billets Verts

Cette semaine, Capitol a annoncé qu’ils avaient réussi à décrocher le gros lot en ayant signé la révélation de cette année 2018, à savoir Maes.

Ainsi, quelques jours, après l’annonce de la signature, le rappeur de Sevran dévoile son premier clip « Billets Verts », mettant en images un titre idéal pour cette saison estivale. Une fois de plus, Maes a montré qu’il était capable de tout faire artistiquement en proposant un morceau planant, ayant un potentiel single plus que certain.

Le visuel a été réalisé en Grèce, avec une mise en scène permettant de donner une autre dimension à la fois au clip et au morceau. Le clip de « Billets Verts » montre également une évolution dans son aisance face caméra en attestent les différentes séquences marquantes contenues dans cette réalisation.

Une fois de plus grâce à ce titre et ce clip efficaces, sorti au bon moment, Maes montre qu’il gère sa carrière de main de maître. En effet, sa mixtape « Réelle Vie 2.0 » sortie en début d’année a reçu un très bon accueil de la part du public, grâce à sa polyvalence et sa maîtrise sur tout type d’ambiances musicales.

Pour le moment personne ne sait où s’arrêtera le rappeur de Sevran mais il est bien parti pour confirmer tous les espoirs placés en lui.