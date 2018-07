Quand les supporters de Damso tentent de rapper comme lui !

Le #FeuDeBois challenge est lancé...

Alors que "Lithopédion" a vu le jour le 15 juin dernier, les supporters de Damso continuent de faire vivre le projet comme il se doit. C’est sur les réseaux sociaux que l’on a pu découvrir le nouveau challenge qu’ils se sont lancés.

C’est le morceau "Feu De Bois" qui a été choisi, et chacun essaie d’imiter Dems en y rajoutant sa petite touche perso. Plus ou moins bien imité, le rappeur fait rêver ses fans qui ont l’air de s’amuser, et ce n’est pas négligeable.

"Feu de bois, jeu de voix, suis-moi

Je te veux pas, fuis-moi, je te veux toi

Feu de bois, jeu de trois, un des deux est de moi

Un des trois est de nous, aidez-nous, aidez-moi

Feu de bois, jeu de voix, tu me dois, Dieu te voit

Montre-moi que du doigt ce que t’as fait de moi

Creux de joie, queue de rois, fée des bois

Fais de moi ce qu’on a fait de toi"

Si le couplet de ce titre est très technique, le défi #FeuDeBoisChallenge est important, et cela n’a pas l’air d’effrayer les challengers. Damso, de son côté, apprécie ce nouveau jeu, et il ne s’en cache pas. Sur ses stories Instagram, l’artiste relai les meilleures imitations et suit cette affaire de près.

On vous laisse découvrir quelques exemples…