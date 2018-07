Dr Dre et Ice Cube remportent une étape de leur procès face à Suge Knight !

Un meurtre de plus pour Suge Knight, visiblement.

En 2015, sur le tournage du biopic de NWA intitulé « NWA : Straight Outta Compton », Terry Carter, un des réalisateurs, a été retrouvé sans vie sur les lieux de ce même tournage.

C’était un personnage bien connu de Dr. Dre et Ice Cube qui était à l’origine de ce meurtre puisqu’il s’agissait de Suge Knight, qui n’avait pas apprécié que son nom soit évoqué dans le film. Ainsi, Suge a décidé de prendre sa voiture et de renverser deux personnes, le bilan : un mort et une personne grièvement blessée.

La famille de Terry Carter a attaqué la production, à savoir Universal, Dr. Dre et Ice Cube, estimant que c’était de leur responsabilité si Suge Knight avait réussi à rentrer si facilement sur le lieu de tournage, et certaines mesures de sécurité n’auraient pas été prises.

Ainsi, Suge Knight est retourné en prison, une fois de plus, et les procédures judiciaires se sont enchaînées entre le procès de ce même Suge, les litiges judiciaires autour de la responsabilité de Dre, Ice Cube et Universal, combiné aux procès qui sont souvent repoussés.

En première instance, Ice Cube et Dr. Dre ont été condamnés, et directement responsables. Ainsi les deux rappeurs américains ont fait appel de la décision et le tribunal les a déboutés, les rendant non responsables des actes de Suge Knight, qui est également accusé de délit de fuite. Au vu de toutes ces accusations, il y a de fortes chances pour que Suge finisse la fin de sa vie derrière les barreaux.