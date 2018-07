Only F vient de dévoiler sa nouvelle mixtape !

Découvrez "Giacometti Vol.2" sans plus attendre...

On vous parlait de ce duo, le mois dernier, qui avait tourné un clip complètement fou dans un Ikea. Alors que Monsieur Dioni et Grande Ribo nous ont régalé cette année avec la sortie de clips comme "Ikea" donc, mais aussi "Toute la nuit" ou encore "Scusi", ils ne sont pas prêts de s’arrêter là.

Comme on vous l’avait annoncé précédemment, les artistes originaires de Genève viennent de révéler leur deuxième mixtape, "Giacometti Vol 2" faisant logiquement suite à la première qui avait vu le jour en septembre 2016.

Au programme, huit titres de qualités qui sauront vous enjailler cet été. Légèreté et autodérision sont présentes et ça fait du bien.

Le 28 juin dernier, Only F a défendu dignement ce second projet sur la scène du Terreau en Suisse, et la suite devrait arrive vite.

On vous laisse découvrir ça, restez bien à l’affut !