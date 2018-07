Le classement des 100 meilleurs clips de notre siècle a été dévoilé !

Le Billboard nous dit tout...

Le Billboard a dévoilé son classement des 100 meilleurs clips du 21ème siècle (selon le site bien-sûr). Si leur proposition est à prendre avec recul, elle vaut tout de même le détour et nous replonge dans les gros classiques qui constituent notre culture.

En toute première place, l’énorme phénomène qu’est "Bad Romance" de Lady Gaga, puis "Work It" de Missy Elliott avant d’enchaîner sur de nombreux hits touchant principalement à la pop urbaine américaine.

La bonne nouvelle, c’est que le rap est omni présent dans le classement avec de gros titres comme "Humble" de Kendrick Lamar (qui a remporté le prix Pulitzer cette année) en 15ème place, "Whithout me" d’Eminem en 34ème place, en 16ème place "Hotline Bling" de Drake ou encore "This Is America" de Childish Gambino dont le clip nous a tous scotché et qui se trouve en 10 ème place.

Pour retrouver la totalité du classement, ça se passe par ici !