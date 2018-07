Vald éclate tous les records !

Le SNEP a rendu son verdict...

C’est sur le site du SNEP (Syndicat National de l’édition Phonographique) que l’on a pu découvrir le classement du premier semestre de 2018. Si cette publication concerne tous les styles de musiques confondus, c’est la musique urbaine qui prend le dessus sur tout le reste.

Ainsi, on a pu découvrir le TOP 3 des titres les plus streamés en cette période. En première place, on retrouve le fameux titre de Vald, "Désaccordé" bien-sûr. Paru sur son album "XEU" en janvier dernier, le morceau a connu immédiatement un grand succès auprès du public.

Certifié single de platine avec 20 millions d’équivalents de ventes en streaming en à peine trois mois, il mérite largement sa place avec plus de 52 millions d’écoutes aujourd’hui.

En seconde place, l’énorme tube de Lartiste : "Mafiosa" en featuring avec la charmante Caroliina. Très enjaillant et prenant une véritable allure de hit de l’été, le titre en a convaincu plus d’un et s’est même vu sélectionner pour le célèbre concours de "La chanson de l'année 2018".

C’est enfin "Bob Marley" que l'on retrouve en troisième place. Interprété par Dadju, le son a permis au chanteur de se voir propulser sur le devant de la scène et considérer comme une véritable révélation de cette année.

Au niveau de l'album le plus écouté, on retrouve Maître Gims avec "Ceinture Noire".

On vous laisse découvrir la totalité du classement ci-dessous…