Nicki Minaj a invité 6ix9ine a rejoindre sa tournée mondiale avec Future !

Une proposition qui ne se refuse pas...

Après avoir accompagné 6ix9ine dans son dernier single intitulé "FEFE", Nicki Minaj a invité le rappeur à rejoindre sa prochaine tournée mondiale avec Future. Annoncée sur Instagram, la nouvelle fait l’effet d’une bombe parmi les supporters des artistes.

Si l’on sait que 6ix9ine a été hospitalisé après avoir été volé et tabassé il y a quelques jours, il semble être en bonne santé actuellement.

Pour autant, nous ne savons pas vraiment comment les problèmes juridiques seront gérés et s’il y aura un impact sur les concerts. Tekashi69 a en effet été arrêté au début du mois à New York après son passage en Europe et fait face à des accusations au Texas pour avoir prétendument étranglé un garçon de 16 ans dans un centre commercial. Il est également accusé d'avoir agressé un policier à New York...

Espérons que la situation puisse se régler rapidement.

Pour rappel, le nouvel album de Nicki Minaj devrait voir le jour le 10 aout prochain.

Soyez prêts…