Rim'K et Ninho présentent le visuel efficace de ''Air Max'' !

Découvrez le nouveau clip de Rim'K feat. Ninho : Air Max, extrait de "Mutant"

Cette nuit, la collaboration tant attendue entre Rim’K et Ninho a été mise en ligne sur les plateformes de streaming. Bien accueillie par le public, le clip a suivi dans la foulée et n’a pas déçu les attentes du public.

En effet, réalisé à Vitry, dans le fief de Rim’K, le visuel a permis de mettre en images de façon idéale cette combinaison où les deux artistes réussissent parfaitement à s’adapter aux univers de l’un et l’autre. Certains plans sont simples mais très efficaces, grâce au montage donnant une autre dimension au clip, transformant des séquences ordinaires en séquences marquantes.

Rim’K et Ninho ont trouvé un parfait compromis avec ce banger, permettant de proposer une ambiance fédératrice, aussi bien sur le visuel que le titre, sans pour autant dénaturer leurs univers respectifs et trouvant même un terrain d’entente artistique quasi-parfait.

« Air Max » devrait faire partie du prochain projet de Rim’K, qui s’appellera « Mutant », et devrait une fois de plus montrer son excellente forme du moment. Le membre du 113 est l’un des rares rappeurs à avoir su traverser les époques, sans devenir has-been, et surtout en s’adaptant idéalement aux sonorités actuelles, repoussant ses limites artistiques, de façon constante.

Quant au featuring avec Ninho, il s’agit d’une constant chez Rim’K de se frotter aux rappeurs de la nouvelle génération, pour proposer des collaborations systématiquement efficaces, et bénéfiques pour les deux artistes.

Aucune date n’a encore été annoncé pour la sortie de « Mutant » mais étant donné que deux morceaux ont déjà été dévoilés, « Cruel » et « Air Max », cela devrait seulement être une question de temps avant que le huitième album solo de Rim’K voit le jour. Le temps passe et la légende du Tonton du rap français prend de plus en plus d’ampleur.